وقع نادي يوفنتوس الإيطالي في ورطة جديدة ، بعد ملاحقة السلطات المحلية لمكاتب سامبدوريا بسبب صفقات مشتركة.

حيث قام الحرس المالي بتفتيش مكاتب سامبدوريا على هامش الاحتيال الضريبي الذي تورط فيه النادي في عمليات بيع وشراء مع يوفنتوس.

وحدثت عمليات التعاون بين الناديين خلال فترة تفشي فيروس كورونا، حيث أفادت النيابة إن سامبدوريا تورط في القيام بإرسال فواتير مزيفة ليس لها وجود لصفقات تمت مع يوفنتوس في 2019 و2020.

وجاء ذلك من أجل الحصول على مكاسب وهمية مزعومة في صفقات انتقال إيميل أوديرو ونيكولو فرنكوفونتي وماتيو ستوبا وإريك جيربي من يوفنتوس إلى سامبدوريا.

ووجهت كذلك نفس الاتهامات في صفقات انتقال داودا بيترز وإيراسمو مولي وجياكومو فريونى من سامبدوريا إلى يوفنتوس في نفس الفترة المذكورة.