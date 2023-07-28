ألقت شرطة محافظة القنفذة القبض على مواطن لإتخاذه منزلًا تحت الإنشاء وكرًا ، لترويج “10,506” أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش .

وتم ضبط هواتف متنقلة وذخيرة حية مع المتهم ،وتم إيقافه وتحويله لجهة الاختصاص .

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة على معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.