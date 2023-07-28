أصدر نادي الأهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم، بيانا علق فيه على المباراة التي خاضها يوم أمس أمام فريق الهلال في أولى مشاركتها في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال النادي: “إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة العربية السعودية فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وأن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل”.

وتابع النادي في البيان :” أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه سلام بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيداً عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفوة لقاء الإخوة”.

وحث النادي الجميع عن عدم إخراج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة، مؤكدا أن علاقتهم بالأشقاء في المملكة تسودها روح الأخوة.

وتمنى النادي التوفيق للجميع أن يعطوا انطباع لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية، موجها الشكر إلى الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم وصاحب السكو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف.

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت يوم أمس بالتعادل السلبي، وشهدت أحداثها قيام لاعب الأهلي طرابلس بتدخل عنيف على لاعب الهلال نيفيز الأمر الذي استنكره كثيرون من مشجعي الهلال.

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