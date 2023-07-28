حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد “مدينة الملك فهد” بالطائف ، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، وفي الدقيقة 43 نجح أحمد سيد “زيزو” في تسجيل الهدف الثاني ، وفي الشوط الثاني استطاع عبد الله ” نيمار” في تسجيل الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 56 ، 64 .

لحصد الزمالك أول ثلاث نقاط متصدرًا مجموعته ، لينتظر نتيجة مباراة النصر والشباب مساء اليوم .