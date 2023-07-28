ظهر فيديو لجريمة وحشية الطراز ، بعد مرور شهر من وقوعها بمنطقة “كريتر” القريبة في جنوب اليمن من مدينة عدن .

وكشف الفيديو مرتكب الجريمة “أحمد عبدالهادي”، وهو يستهدف مواطنه اليمني “عامر علي السكران” بأكثر من 13 رصاصة أرداه بها قتيلاً أمام منزله في عتمة الليل بالمنطقة.

وكان “السكران” الذي تملك عائلته مقهى شهير في كريتر، رفع يديه مستسلمًا ، إلا أن غريمه المتسلح ببندقية تجاهل استسلامه على مرأى من كاميرا للمراقبة العامة في المنطقة، وطارده متعمدًا الإجهاز عليه .

ووفقًا للفيديو الذي وجدته “العربية.نت” معروضًا اليوم الجمعة في تويتر، كما بموقع “المشهد اليمني” الإخباري “بعد أن تزعمت السلطات اليمنية بعدم وجود دليل على أن المجني عليه توفي على يد القاتل عبدالهادي” وفق تعبير الموقع.

وحدث القتل البشع بسبب حادث صدام بين سيارتي عبدالهادي والسكران، تسبب الأخير بإتلاف مقدمة سيارة الأول (الصدام) فاشترى واحدًا له، لكن عبدالهادي رفض استلامه وطالبه بواحد من الوكالة ، فاتصل السكران بأصدقاء له في السعودية لشراء “صدام وكالة” لسيارة عبد الهادي، فرفضه الأخير أيضًا، ومضى في العاشرة ليلًا إلى أمام منزله، وعاجله برصاص متعمد قتله.

وسقط عامر السكران نازفًا على الأرض، بحسب ما يبدو في الفيديو، وأسرع إليه جيران ومارة، بطلب الإسعاف ، وتم نقله إلى مستشفى «أطباء بلا حدود» ليفارق الحياة صباح اليوم التالي.

أما قاتله، فطاردته الشرطة وأطلقت عليه رصاصة، جعلته يقع في قبضتها معتقلًا، بانتظار محاكمته قريبًا.