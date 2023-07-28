أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن استبعاد يوفنتوس من نسخة موسم 2023-2024 من دوري المؤتمرات الأوروبي، كما أمر بدفع غرامة قدرها 10 ملايين يورو على المخالفات المالية .

وكان يوفنتوس يتوقع استبعاده من المشاركة في بطولة دوري المؤتمرات ولم يكن يُعول على المشاركة، أما بالنسبة للغرامة المالية فقد ترتفع إلى 20 مليون يورو إذا فشلوا في تلبية متطلبات اللعب المالي النظيف على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.

كما سيحل نادي فيورنتينا صاحب المركز الثامن مكانه في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري المؤتمرات، وأكد البيان بأنه تمت تسوية القرارات المبرمة مع النادي الأبيض والأسود .

وخسر يوفنتوس 10 نقاط في جدول الدوري الإيطالي في مايو، بسبب تضخيم رسوم النقل بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال بصورة وهمية.

وأدى ذلك إلى الخصم وإلى تراجعهم من المركز الثالث إلى المركز السابع، وبالتالي عدم تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا أو حتى الدوري الأوروبي .