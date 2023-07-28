حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزًا هامًا وصعبًا على الكويت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ضمن الجولة الأولى في منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الملك سلمان 2023 .

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول ، ليسجل سهيل المنصوري الهدف الأول للوحدة، في الدقيقة 72 ، وأحرز البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 76 .

وقلص الفريق الكويتي النتيجة في الدقيقة 92 عن طريق لاعبه أحمد الضفيري.

وبهذه النتيجة، يرفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع الرجاء في المركز الأول، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الإماراتي .