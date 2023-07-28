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الجمعة28 يوليو

ملكة جمال المملكة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة مميزة وجذابة .. فيديو

منذ 11 ثانية
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ملكة جمال المملكة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة مميزة وجذابة .. فيديو
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احتفلت ملكة جمال المملكة رومي القحطاني بعيد ميلادها، بإطلالة رائعة ومميزة قامت بمشاركتها مع جمهورها ومعجبيها .

وشاركت القحطاني التي تحظى باهتمام عدد كبير من محبي الموضة والجمال بالمملكة مقطع فيديو لها وهي تحمل كيك عيد ميلادها مرتدية فستانًا أبرز جمالها، كما أنها اعتمدت رفع شعرها لتظهر أكثر جاذبية .

ودائمًا ما تنشط رومي القحطاني بشكل كبير على منصة التواصل الاجتماعي سناب شات، وحظيت القحطاني بعدد كبير من المتابعين والمعجبين بشخصيتها والمحتوى المميز الذي يتم تقديمه من خلالها.

كما أنها مثّلت المملكة في العديد من الفعاليات، مثل مسابقة ملكة جمال العرب وملكة جمال أوروبا، ومثّلت المملكة أيضًا في واحدة من أهم مسابقات العالم.

وتستعد رومي للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023، لتكون أول مشاركة للمملكة في المسابقة العالمية 2023.

 

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