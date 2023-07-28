قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غد سيشهد بدء موسم اللاهوب “طباخ التمر”.

وذكر أن موسم طباخ التمر يتكون من طالعين الأول طالع المرزم والثاني الكلبين وعدد أيامهما 26 يوما، ويعرف المرزم عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية، ويظهر فيه نجم الذراع وهو في الصيف وأيامه 13 يوماً تستمر فيه شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانا عواصف ترابية خاصة في حالة تشكل سحب ممطرة، كما يعد أوان لاستخراج اللؤلؤ في الخليج، وترتفع معه نسبة الرطوبة على السواحل.

واضاف انه في هذا الموسم سيكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، كما تظهر الغيوم على الوسطى والشرقية، ويبدأ غريس فسائل النخيل.

ولفت إلى أن المنزلة ” الخامسة ” من منازل الصيف تقول العرب”اذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع واشعلت في الأرض الشعاع،وترقرق السراب بكل قاع،وكنست الظباء، وذلك كناية عن شدة الحر .