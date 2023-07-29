أحييت الفنانة روبي أول حفل لها بالمملكة ، والمقام على مسرح «بنش مارك» في جدة.

وأعربت عن سعادتها بالحفل قائلة : “تحية للجمهور السعودي الحلو وهما حبايبي، واستجابت لـ طلباتهم بتقديم مجموعة محددة من الأغاني خلال الحفل”.

وأدت روبي بعض من أغانيها الشهيرة ك أغنية “كل ما أقوله آه” ، وأغنية “حتة تانية” و “نمت ننة” ووتفاعل الجمهور معها بالتصفيق الحاد.

كما تصدرت روبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية نمت ننة والتي كسرت حاجز الـ 38 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما.