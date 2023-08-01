يعاني الكثير من الأشخاص من آلام في المعدة، والانتفاخ، وحرقة المعدة،بسبب دور البكتيريا السيئة التي تلحق الضرر بالأمعاء.

وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في القضاء على هذه البكتيريا.

الثوم

يقوي جهاز المناعة وينظم الجراثيم المعوية. يوصى بتناوله في حالة الإصابة بعدوى هيليكوباكتر بيلوري. حيث أن تناول فص ثوم واحد في اليوم مهم جداً في هذه الحالة.

عسل مانوكا

له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، خاصة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي التي تسببها البكتيريا. تناول ملعقة كبيرة من عسل مانوكا على الإفطار.

حبة البركة

تساعد البذور السوداء في القضاء على هيليكوباكتر بيلوري وحماية المعدة. كما أنه معروف بفوائده في الهضم.

شاي أخضر

لتسهيل مرور الأمعاء وطرد السموم الموجودة في الجسم، اشرب الشاي الأخضر. له خصائص قوية مضادة للأكسدة. يساعد تناول كوب إلى كوبين يومياً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.