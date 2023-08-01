مازح الفنان المصري حمادة هلال جمهوره قائلا : كل لما حد يسألني تشرب إيه، قبل ما أنطق بيجبلي شاي، مضطر أعمل أغاني بباقي المشاريب اللي بحبها.

وطالب الفنان المصري من جمهوره كتابة المشاريب التي يحبونها، وعلق: قولولي نفسكم في أغاني بطعم إيه.

ولقي هذا المنشور تفاعلا كبيرا من جمهور الفنان، والذين بدأوا يكتبون عن المشاريب التي يحبونها.

يذكر أن هلال أطلق أغنيته أشرب شاي في ٢٠١٩، والتي لاقت انتشارا واسعا، وكانت تحكي عن قصة المواطن المصري من بداية اليوم وذهابه للعمل حتى عودته إلى المنزل، وأهمية كوب الشاى فى حياته.