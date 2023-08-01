دائمًا ما يضرب ملوك المملكة أروع الأمثال في البساطة والتواضع بأفعال عفوية تخطف الأنظار وتأسر قلوب كل من يشاهدها؛ فهكذا هي شيم الملوك.

وظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في صورة نادرة وهو مستلقي في قلب الصحراء ويبدو أنه في “كشته” ويتحدث بشكل عفوي إلى مرافقيه ويلوح بيده مبتسمًا.

وجذب الملك سلمان -حفظه الله- الأنظار إلى تواضعه وبساطته؛ حيث ظهر مستلقيًا في الصحراء ويستند إلى يده وبعض من أغراضه وضعها أسفل رأسه -حفظه الله.

وتبرز الصورة التي نشرت من شباب الملك سلمان، التواضع والعفوية والعروبة في شخصية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال الرحلة البرية التي كان يستمتع بها.