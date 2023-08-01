كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن لحظة مرعبة لتحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم بالبشر في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وأوضحت اللقطات الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحمًا بالمصطافين.

وأفاد شهود العيان بأن الطائرة “بيبر PA-18” ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مشيرين إلى أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.

من جانبها، كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.

والجدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية أكدت في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، مؤكدة أنها ستحقق في سبب الحادث، جنبًا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة المواصلات.