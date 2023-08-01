أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم الاثنين عن وصول سفينة الحاويات “MSC LORETO” التابعة للخط الملاحي السويسري “MSC” إلى ميناء جدة الإسلامي.

ووصل طول السفينة إلى 400 متراً وعرض 61.3 مترًا، وعمق يتجاوز 33 مترًا، وبطاقة استيعابية 24,346 حاوية قياسية، وغاطس 17 مترًا، والتي تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى الموانئ السعودية، إذ تبلغ مساحة سطحها حوالي 24,000 متر مربع، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 22.5 عقدة.

ويعزز وصول السفينة الضخمة إلى ميناء جدة الإسلامي من ميزته التنافسية، ويؤكد تطور البنية التحتية له التي تؤهله لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، إذ شهد ضمن عمليات التطوير تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، إضافة إلى عمليات التوسعة المستمرة.

كما ساهمت عقود الإسناد التجاري، في رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية بحلول 2030.

وتنقل السفينة “MSC LORETO” مجموعة واسعة من البضائع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، مثل الآلات والبلاستيك والمطاط والإلكترونيات والأثاث، وهي جزء من سلسلة من 6 سفن عملاقة، كما أنها مجهزة بتقنيات وميزات حديثة تجعلها فعالة في استخدام الطاقة والوقود.

ويعكس اختيار السفينة العملاقة لميناء جدة الإسلامي قوة الحركة التجارية بالميناء باعتباره الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافته الحاويات والبضائع.

كما يعزز الكفاءة التشغيلية، والربط الملاحي بين المملكة والعالم؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.