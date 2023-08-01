تتزين سماء المملكة و الوطن العربي ، باكتمال قمر شهر محرم ، والذي يمثل ثاني بدر عملاق والأقرب هذا العام 2023 .

وقال رئيس الجمعة الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة : “أن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر الى أقرب نقطة من الأرض، بالرغم من ذلك فإن مصطلح القمر العملاق أكثر “جاذبية” وهو في نفس الوقت يعطي انطباعًا خاطئًا لدى الناس بأن القمر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية التي نراها شهريًا بالعين المجردة”.

وأضاف، أن أقرب قمر عملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات وعناصر الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس على القمر ، لتبدأ بتشتت ألوان الطيف الأزرق وستبقى ألوان الطيف الأحمر ،وبعد ارتفاعه سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد .

كما أشار إلى أقرب قمر عملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة (06:31 مساءً بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 357,528 كيلومتر ، بالتزامن مع قرب وصوله نقطة الحضيض وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30 % مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له (الأوج) من الأرض”.

أما حجمه الظاهري مع أقمار البدور الشهرية سيكون أكبر بنسبة 7٪ وإضاءته أكثر بنسبة 15% لذلك فإن الاختلاف ليس كبيرًا جدًا ، كما أنه لن يكون له أي تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر .

وتابع أن أقرب قمر عملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي ،لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.