أوضح مختص في العقارات طريقة حساب السعي و ضريبة التصرفات العقارية و المبلغ الكلي شامل السعي والضريبة.

وجاء المختص في مقطع فيديو نشره حساب أثمن العقارات وهو يقول:” هناك ٣ أرقام من المهم أن يعرفها الوسيط العقاري، وهي أدوات أساسية حتى يعرف المشتري كم تكلفة المبالغ الذي يتم دفعها”.

وأوضح أن طريقة حساب مبلغ السعي هي : مبلغ الشراء /٤٠ = مبلغ السعي، بينما حساب مبلغ الضريبة :

‏مبلغ الشراء /٢٠ = مبلغ الضريبة، وحساب المبلغ الكلي شامل السعي و الضريبة : مبلغ الشراء * 1.075 = المبلغ شامل .

واختتم حديثه قائلاً :” أن هذه ٣ أرقام من المهم معرفتها بكي يتم الرد على المشتري بدقة “.