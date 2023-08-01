تعرض بعض لاعبي فيليز سارسفيلد المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للهجوم من من مجموعة من الجماهير بالسلاح وذلك بعد الخسارة أمام هوراكان في ختام الدوري يوم الأحد الماضي.

وعاد الفريق إلى مقر التدريبات باستاد فيا الأولمبي بعد ساعات من المباراة ليقع بعض اللاعبين في كمين نصبته الجماهير.

وقال المهاجم جيانلوكا برستياني : “الليلة الماضية عندما وصلنا إلى الاستاد لأخذ سياراتنا والعودة إلى منازلنا، وجدنا المكان مظلمًا عندما وصلت سيارات الجماهير ربما كانت خمس أو ست سيارات، تعرضت لضربتين في الوجه عندما كنت أحاول الوصول إلى سترتي، كنت خائفًا، ولم يرغب زملائي في العودة إلى منازلهم خوفًا من أن تتبعهم الجماهير”.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 17 عامًا مشيرا إلى أن الواقعة جعلته يفكر في الرحيل عن النادي عندما هتف أحدهم “اخرج من السيارة أو سأطلق النيران على ساقك'”كما تعرَّض المهاجم سانتياجو كاسترو والمدافع فرانشيسكو أورتيجا للاعتداء.

وقال النادي في بيان: “أتليتيكو فيليز يدين الموقف المخيف الذي تعرَّض له بعض لاعبي الفريق الأول.