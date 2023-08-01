تحدث البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والشرطة العراقي، وذلك في الجولة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء.

يذكر أن الاتحاد متصدر المجموعة الأولي بكأس الملك سلمان للأندية بفارق ٦ نقاط، مقابل ٤ نقاط للشرطة العراقي محتلا بذلك المركز الثاني.

وصرح سانتو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة عدة تصريحات، حيث أكد علي تقييم الحالة الفنية والبدنية لكانتي قبل خوضه مباراة الغد أمام الشرطة.

وأضاف أنه لا مجال لخسارة مباراة الغد لأنه يريد تصدر المجموعة قبل خوض الدور الربع النهائي، وأكد أن فابينيو غير مسجل في الكرة العربية لذلك سيغيب عن المباراة.

وأكد سانتو عن حاجته إلي مدافع في قلب الدفاع، سواء أكان محلي أو أجنبي، حيث لا يوجد حاليا سوى شراحيلي والمدافع الآخر عمر هوساوي يعاني من إصابة، وأردف أنه حاول إيجاد حلول بلاعبين آخرين بهذا المركز وقدموا استجابة جيدة.

وأنهي حديثه قائلا: رومارينهو يستحق أن يحصل علي الجواز السعودي، حيث أنه قضى فترة طويلة هنا، والاستفادة منه في المنتخب السعودي مثل ما يحصل مع الاعبين بالعالم فمثلاً اللاعب “بيبي” برازيلي ويلعب مع البرتغال بالإضافة للاعبين في قطر.