نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يتشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء.

ويشارك مع الأمير بدر في غسل الكعبة المشرفة، عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين، وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة – رحمهم الله – وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.

وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.