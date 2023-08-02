طالب الناقد الرياضي أحمد الشمراني، المسؤولين بنادي النصر بالتنازل عن اللاعب عبدالإله العمري للنادي الأهلي.

وقال أحمد الشمراني، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية” أنه “على النصراويين إثبات حسن النية والتنازل عن عبد الإله العمري للأهلي”.

ومن جانبه، أجاب فؤاد أنور بأن “الأهلي يستاهل”، متمنيًا أن يذهب اللاعب إلى الأهلي ولا يذهب إلى فريق آخر إذا كانت الإدارة تريد التخلي عنه هذا الموسم.