تجمهرت جماهير النادي الأهلي بشكل جنوني حول محترف النادي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، حيث قام من بينهم معجب بـ لمس روبيرتو عدة مرات ليتأكد أنه ليس حلم، وذلك عقب مباراة الأهلي والشمال القطري التي أقيمت أمس .

وظهر المعجب وهو يقوم بلمس محترف الهلال عدة مرات بطريقة ملحوظة، لينتبه فيرمينو ويقول له : أنا حقيقي أخي .”

والتقط فيرمينو الصور التذكارية مع جمهوره الذي استقبله بحفاوة عقب المباراة مبتسمًا لهم .

يُذكر أن الأهلي فاز على نظيره الشمال القطري بخمسة أهداف دون رد، سجلها كل من فيرمينو، وألان سان ماكسيمان، وعبدالباسط هندي، وفهد الرشيدي.