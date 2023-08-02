أفادت مصادر إعلامية بأن المدافع الإسباني سيرجيو راموس سيتعين عليه الاختيار من بين الفريقين : الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، للانضمام إلى صفوف أحدهم.

ويسعى النادي ‎الأهلي لإقناع سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان السابق بالانضمام إلى النادي بعرض اقتصادي جذاب .

وقالت شبكة سكاي سبورتس في وقتٍ سابق أن اللاعب سيرجيو راموس على وشك توقيع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

يُذكر أن راموس قد انضم إلى فريق باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع فريقه الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وذلك في صفقة انتقال حر في صيف عام 2021 وقد شارك مع نادي باريس سان جيرمان في 58 مباراة وأحرز ستة أهداف.