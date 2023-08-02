استياء واضح من جمهور الهلال بسبب تعاقادات اللاعبين في الفترة الأخيرة، حيث يري مشجعوا النادي أنهم إلي الآن لم يحظوا بتعاقد مع لاعب من الدرجة A، والأهلي يسابق الزمن ليتعاقد مع لاعبين أجانب، قبل أن يتم إيقافه عن التسجيل لمدة سنة كاملة.

وتحدث عن ذلك وليد الفراج من خلال برنامجه أكشنها مع وليد، حيث عرض حصيلة تعاقدات الفرق، فالنصر عنده تشكيلة رائعة وقوية من اللاعبين الأجانب، يكفي فيها كرستيانو على حد قوله.

وأكمل الفراج حديثه عن نادي الهلال، باعتباره الملف الذي يوجد عليه علامة استفهام كبيرة، فعلي الرغم من أن النادي شهد أغلي صفقتين لفك عقود لاعبيين، يرى الهلاليون أنهم إلي الآن لم يحظوا بنجم في فريقهم من الدرجة A .

وأضاف الفراج أن الهلال هو النادي السعودي الذي استطاع أن يحفر اسمه قاريا وعالميا، فعتب الجمهور الهلالي بسبب مصادر التمويل، فهم يتساءلون هل صندوق الاستثمارات يقوي الهلال وغيره من الفرق؟ أم يعتمد علي كون الهلال بالفعل قوي؟

وحذر الفراج أن إصابة مدرج الهلال بالإحباط، من شأنه إضعاف الدوري، لأن مشجعي النادي إذا شعروا أن ناديهم لا يحظي بنفس الرعاية التي يحظي بها منافسوهم، من شأنه إحباطهم وترك المدرجات خالية، وهذا بالطبع ما لا يريده أحد.

وتحدث الفراج عن النادي الأهلي قائلا: أن هذه الفترة الصيفية هي آخر فترة للتسجيل فيها، حيث سيتم إقافه لمدة عام كامل، فلن يستطيع التسجيل في الفترة الشتوية القادمة، ولا الفترة الصيفية التي تليها، وبالتالي فلن يكون لديه القدرة على إحداث أي تغيير علي قائمته قبل يناير 2025.

وأردف أن الأهلي يحتاج لدعم استثنائي هذه الفترة، وأضاف أيضا أنه يشعر أن الهلال سوف يحظي بحصيلة لاعبين جيدين قبل إنتهاء فترة التسجيل.

وأنهي حديثه بالتطرق إلي الجهة الممولة للدوري، فوضح أن المجتمع الرياضي تحكمه العاطفة بشكل كبير، ويخشي علي جهة التمويل من غضب الجمهور، الذين قد يرون تحيز الجهة الممولة لنادي علي حساب آخر، وبالتالي عليها أن تتحمل كل ردود الفعل منهم.