أطلقت وزارة الخارجية ميزة الإعفاء الإلكتروني لمواطني بريطانيا وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة.

وتتيح هذه الميزة زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر، كما تعتبر تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول، وإحدى السبل التي يمكن لمواطني بريطانيا الاستفادة منها لزيارة المملكة.

وتمنح التأشيرة للراغبين في زيارة المملكة لأغراض الأعمال، والسياحة، والدراسة، والعلاج، فيما تتمثل آلية الحصول عليها بتعبئة طلب الإعفاء من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.

كما يمكن تقديم الطلب قبل موعد السفر إلى المملكة بـ90 يوماً وبحد أقصى 48 ساعة، وترسل الموافقة على الطلب عن طريق البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة والتقديم من خلال الموقع .