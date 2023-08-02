أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم.

وأوضحت الوزارة، أنه أقدم مواطن علـى قـتـل أخيه، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم مما أدى إلى وفاته، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليـه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأشارت إلى أنه قد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجاني يوم الأربعاء بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ الموافق 2 / 8 / 2023م بمنطقة القصيم، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.