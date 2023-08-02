تمكنت دوريات حرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على مهربيها
و أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب 49.2 طن من نبات القات المخدر و437.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و149,812 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص
إحباط محاولات تهريب (49.2) طن من نبات القات المخدر و(437.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(149,812) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/9hel3nYd7g
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 2, 2023
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