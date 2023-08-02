قامت قاضية إسبانية، بتوجيه اتهامًا رسميًّا لمدافع برشلونة والبرازيل السابق داني ألفيس الذي قضى مدة تزيد على ستة أشهر في السجن قيد المحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة.

وأفادت القاضية بأنها وجدت أدلة ضد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، والذي قال أنه مارس الجنس بالتراضي مع المجني عليها.

يُذكر أن ألفيس اعتقل في 20 يناير، واحتجز في سجن خارج برشلونة دون كفالة.

وكان ألفيس قد عاش أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016، حيث فاز بـ 23 لقبًا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.