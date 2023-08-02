غادر المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادله المخيّب دون أهداف أمام جامايكا ضمن المجموعة السادسة، يوم الأربعاء، في ملبورن.

ودخلت البرازيل، وصيفة 2007، المباراة وهي مطالبة بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزها على بنما 4-0 وخسارتها من فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل وانتظار مفاجأة من بنما المتواضعة أمام فرنسا.

وصعدت جامايكا للمرة الأولى إلى الدور الثاني من مركز الوصافة برصيد 5 نقاط، بفارق اثنتين عن فرنسا الفائزة على بنما 6-3.