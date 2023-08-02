تمكنت الجهات الأمنية في جازان، من ضبط عدد من المتسولين، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء المملكة.

وتم ضبط امرأتين منهما مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تتسولان أمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى أخرى من الجنسية ذاتها تتسول بشكل مباشر لقائدي المركبات.

ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين، مؤكدا أن ذلك واجب وطني، وذلك من خلال رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق.