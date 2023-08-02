كشف الصحفي والناقد الرياضي ”عدنان جستنيه”، عن توقعه لنتيجة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ، بعد تأهل الفريقين إلي ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» ، : بني هلال متفائلين بمواجهة سبقتها مواجهات عديدة كان الازرق هو صاحب الكعب العالي ولسان حالهم بالعربي” .

وتابع : “نجدد المواجع والاتحادين متفائلين بمرحلة مختلفة ولسان حالهم يقول “يللي فات مات“ ، والطائف غير وجاءكم بنزيما ياهلاليه ، وأخرتها واحد من الفريقين رايح يحسمها ويقول أنا لها ” .

ويُذكر أن الاتحاد سيواجه نظيره الهلال ،. يوم السبت المقبل ، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية .