كشفت سلوى الهزاع، الرئيس التنفيذي والمؤسس لسدم، طريقة مبتكرة للكشف عن الجلطات ومرض السكري من خلال الجوال.

وأضافت أنهم يعملون حاليا على طريقة تمكن المريض من التقاط صور له وإرسالها إلى السحابة الآمنة ليتم تشخيص حالته، مؤكدة أن ذلك لم يحصل من قبل على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته بقناة “الإخبارية”.

وأكدت أنهم يستطيعون من خلال الصورالشبكية تشخيص الجلطات قبل حدوثها، متعهدة بتقيم هذه الخدمات في المملكة لأول مرة على مستوى العالم.