أعربت طفلة تدعى “ديم”، بطريقة عفوية عن سعادتها بأجواء أبها الباردة، مقارنة بالأحساء.

ووصفت الطفلة ديم سعادتها بالأجواء الباردة، واللعب بالحديقة، حيث تتواجد مع أهلها قادمين من الأحساء التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

يذكر أن الأحساء شهدت درجات حرارة هي الأعلى هذا الصيف، تخطت الخمسين درجة، مقارنة بباقي المناطق، وفقا للمركز الوطني للأرصاد.