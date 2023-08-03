أقدم الشاب إيقاف توفيق على تنفيذ رغبة والدته بالتبرع بأعضائها لإنقاذ حياة الحالات الطارئة.

وذكر الشاب أن والدته شاهدت قبل سنوات برنامج عن التبرع بالأعضاء فأبدت رغبتها في فعل ذلك، وقدمت بالفعل طلبا إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء للتبرع بأعضائها حال وفاتها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن والدته عقب وفاتها دماغيا تلقى اتصالا يطلب منه إنهاء إجراءات التبرع بأعضاء والدته المتوفاة دماغيا لإنقاذ حياة مريضة تحت لكبد، فسارع في تنفيذ رغبة والدته وأكمل إجراءات التبرع بأعضائها.