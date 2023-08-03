أعلنت دولة الكويت عن تمديد رؤيتها من 2035 إلى 2040 بسبب عدم تنفيذ أي من برامجها حتى الآن.

وقال وزير النفط ووزير المالية الكويتي بالوكالة الدكتور سعد البراك: “يؤسفني أن أقول لكم أن رؤية ‎الكويت 2035 لم ينفذ منها شيء حتى اليوم، وسنعوضها في رؤية 2040.

ويعود أهمية تنفيذ مشروع المخطط الهيكلي 2040 خاصة بعد ارتفاع نسبة الاختلال بين المخطط الهيكلي الحالي وخطة التنمية الخاصة بالدولة إلى ما يزيد على %44، الأمر الذي دعا إلى الإسراع في توقيع العقد مع الشركة العالمية.

وتعتبر دولة الكويت من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي اهتمت بعمل مخطط هيكلي للدولة يكون هو الإطار الذي تتحرك من خلاله عملية التنمية.