تعد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق السعودي للسيارات، وتتوفر بسبعة فئات.

وزودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومتر في الساعة.

وتضم محرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

وجاءت أسعارها: كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 96,023 ريال، كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 102,463 ريال، كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 106,488 ريال، كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 116,263 ريال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 135,123 ريال، كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال، كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 159,273 ريال.