انطلقت أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود عند تقاطعه مع طريق ديراب اليوم الأربعاء، وذلك لضمان انسيابية أكبر في الحركة المرورية، وتحقيقًا لمستهدفات الارتقاء بجودة الطرق.

ويستهدف المشروع تطوير شمال طريق النفود وإنشاء نفق وجسر التفافي عند تقاطعه مع طريق ديراب.

وتأتي أبرز أعمال المشروع في إنشاء نفق على طريق ديراب بطول 1.600م، وتنفيذ شبكة تصريف سيول بإجمالي 5.000م.ط، وتطوير أرصفة بمساحة 82.850م مربع.

كما يأتي من أعمال المشروع 360 عمود إنارة، وزراعة 550 شجرة، وتنفيذ جسر التفافي من طريق ديراب إلى طريق النفود بمساحة 950م، وعمل 4 مداخل لربط طريق النفود بحيي أحد وعكاظ، ومساحات خضراء تصل إلى 6.200م مربع.