تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫10429 مقابل الريال الواحد 0٫24365

الدولار: 3٫75198 مقابل الريال الواحد 0٫26653

درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72484

دينار أردني: 5٫29722 مقابل الريال الواحد 0٫18878

دينار كويتي: 12٫18807 مقابل الريال الواحد 0٫08205

الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042

الدرهم المغربي:0٫37864 مقابل الريال الواحد 2٫64359

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23638