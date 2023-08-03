ظهر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، في سن الثالثة عشر من عمره، في مقطع نادر، التقط في لندن 23 أكتوبر من عام 1919م.

ومن خلال المقطع يظهر أيضا عبدالله القصيبي، وآخرون، فيما ظهر الملك فيصل متمسكا بسيفه بطريقة لافتة.

يذكر أن الملك فيصل هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طُرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف.

وبرز الملك فيصل كسياسيٍ مؤثرٍ في عهد والده الملك عبد العزيز وشقيقه الملك سعود، حيث دخل عالم السياسة في سن مبكرة، وبَعَثه في مهامٍ دبلوماسية لأوروبا.