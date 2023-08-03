قال متحدث الهيئة للمهندسين المهندس صالح العمر أن تقديم أي توصيات أو استشارات هندسية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعرضك للعقوبات.

وأضاف العمر بأنه لا يمكن لأي مهندس اتخاذ أي موافقة للعمل دون الرجوع إلى الهيئة، للتأكد من حصوله على ترخيص للمزاولة.

وتابع العمر أن هناك وافد انتحل صفة المهندس عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حصوله على الإعتماد، مشيراً بأنه مهدد بالسجن 6 أشهر.