ظهرت الفنانة الكويتية مني شداد علي جمهورها من جديد، ولكن في مظهر صادم لهم، وذلك بعد زيادتها الملحوظة في الوزن.

ما أثار دهشة الجمهور هو أن مي شداد كانت ظهرت منذ أسابيع بتغير واضح في شكلها، حتى أن بعضهم قال أنهم لم يعرفوها، حيث بدت كما لو أنها شخص آخر.

وعن السبب وراء زيادة وزنها قالت: أن تلك الزيادة تعود لحالتها النفسية السيئة، وليس بالضرورة أن تكشف للجمهور أنها تعيش بكلية واحدة، وتتلقى الكثير من العلاجات بالكورتيزون، كما كشفت عن تلقيها علاجاً كيماوياً في يوم من الأيام وهذه الأسباب هي ذات الأثر الأكبر على زيادة وزنها.