روى طالب مبتعث عن قصة تحوله إلى مدمن مخدرات بسبب أحد أصدقائه، موضحًا كيف تطورت الأمور لتؤثر على حياته الشخصية والدراسية.

وقال خلال حديثه على برنامج بالمرصاد المُذاع على قناة السعودية: “كنت طالبًا مبتعث وكانت علاقتي جيدة مع زملائي والدكاترة في الجامعة، لكن بعد فترة بدأت أشعر بالاكتئاب والحنين لأهلي، حتى وصلت إلى مرحلة لا أحب الجلوس مع أحد وأشعر أنني وحيد”.

وأضاف: “في هذا الوقت التقيت بصديق قريب لي كان يستخدم المخدرات، ونصحني بتجربتها للتخلص من حالتي النفسية، ورغم خوفي من الإدمان إلا أنني قبلت وبدأت بتجربة جرعات بسيطة”.

وأفاد بأن الأمور تطورت بشكل سريع وبدأ يهمل دراسته ويقضي النهار والليل في التعاطي، حتى وصل إلى مرحلة الإدمان.

وأشار إلى أنه عانى من العديد من المشاكل وتعرض لحادث أدى إلى وفاة صديقه المدمن، لافتًا أن ذلك كان نقطة تحول في حياته حيث بدأ ضميره يؤنبه ويدرك خطورة ما يفعله.

واختتم حديثه قائلاً: “دمرت نفسي وعائلتي بسبب تعاطي المخدرات، وأدعو كل شخص للابتعاد عن هذه الأشياء التي تدمر الحياة وتفسد المستقبل”.