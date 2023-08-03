أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي، اليوم الأربعاء انفصالهما، وذلك بعد زواج دام لمدة 18 عامًا.

وكان ترودو يبلغ من العمر 43 عامًا عندما أصبح رئيسًا للوزراء في أواخر 2015، وسرعان ما تحول الزوجان المعروفان بأناقتهما إلى أيقونتين، وأصبحا محط انتباه وسائل الإعلام العالمية.

وخلال السنوات الأولى بعد تولي ترودو منصبه، كان كثيرًا ما يُشاهَد مع زوجته في مناسبات اجتماعية وزيارات خارجية، ولكن ظهور صوفي تقلص مع زوجها في السنوات الماضية، وكان ذلك مؤشرًا واضحًا على وجود توتر بينهما.

وقالت صوفي في ذكرى زواجهما العام الماضي، خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد نجحنا معا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية، وظروف أخرى بين هذا وذلك، وما زلنا نحاول”.

وأضافت العلاقات طويلة الأمد تمثل تحديًا في الكثير من الجوانب”. كما أعلن ترودو الطلاق عبر إنستغرام قائلاً: “تود صوفي وأنا أن نطلعكم على أنه بعد العديد من النقاشات الجدية والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال”.

والجدير بالذكر أن ترودو تزوج من صوفي جريجوار ترودو في أواخر مايو 2005 ولديهما 3 أبناء.