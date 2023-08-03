أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض.

وتضمن البيان، أنه أقدم مواطن على قتل زوجته، وذلك بتعذيبها وضربها بواسطة عصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأوضحت الوزارة، أنه نظرًا لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته في بيتها الذي هو مسكنها ومأمنها، وعدم مراعاة حقها الشرعي والنظامي وهي أم لأولاده الذين كانوا في المنزل نفسه وقت الحادثة، مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأشارت إلى أنه قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الخميس بتاريخ 16 / 1 / 1445 هـ الموافق 3 / 8 / 2023 م بمنطقة الرياض، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.