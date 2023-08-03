أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن مواجهة الهلال والاتحاد ستكون قمة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال عبدالكريم الجاسر، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أنه يرجح كفة الاتحاد لأنه أكثر ترابطًا وانسجامًا واستقرارًا، ولكن مشاركة مالكوم مع الهلال قد تضيف الكثير.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد في كلاسيكو ناري ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية 2023، بعدما خطف الاتحاد بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الأولى.

وواجه الهلال العميد في 150 مناسبة سابقة بكل البطولات والمسابقات، وتفوق الزعيم في 64 مباراة مقابل 50 للاتحاد، وحسم التعادل 36 مباراة.