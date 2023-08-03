قام وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، بتفويض مديري التعليم في كل من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية وعسير والجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة ومحافظات جدة والطائف والأحساء بـ63 صلاحية.

وشمل القرار على عددًا من الصلاحيات، منها قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر، والموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية، وإصدار قرارات تكليف وإنهاء تكليف مساعديهم ومديري التعليم في المحافظات المرتبطة بهم بعد أخذ موافقة الوزير على ذلك.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تكليف وإنهاء تكليف من يرون بعمل مساعدي مديري التعليم بالمحافظات المرتبطة بهم ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات في إدارة التعليم بالمناطق والمحافظات المرتبطة، والموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق، وإصدار أمر حفظ التحقيق واعتماد الجزاء والإبعاد الفوري عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس من شاغلي الوظائف التعليمية وغيرهم ممن بدر منهم سلوكيات موجبة لذلك، واعتماد إصدار قرارات الفصل.

كما شملت الصلاحيات: اعتماد تقويم الأداء الوظيفي والموافقة على تعديله، والموافقة على نقل الخدمات لغير شاغلي الوظائف التعليمية داخل الوزارة، والموافقة على اعتبار تغيب الموظف عن العمل حال الكوارث غيابًا بعذر مشروع يستحق عليه راتبًا، والموافقة على منح الإجازات بأنواعها وتكليف منسوبيهم -عند الحاجة الملحة- بإنجاز الأعمال التي لا يتأتى إنجازها خلال وقت الدوام الرسمي.

إلى جانب انتداب منسوبي القطاعات التابعة، والبت في الشراء المباشر لتنفيذ الأعمال والمشاريع والمبادرات، والبت في استئجار المباني والنظر في زيادة أجرتها، وتوقيع تجديد عقود استئجار المباني والبت في الترسية بالمنافسة عدا إنشاء المباني المدرسية.