تأهل 15 طالبا جامعيا سعوديا لتلقي عدة برامج تعليمية مختصة بالذكاء الاصطناعي، لتطوير قدراتهم، في أكسفورد .

ويتم تدريب الطلاب في المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” بالتعاون مع البرنامج الصيفي لكلية ليدي مارغريت هول، في مقر جامعة أكسفورد البريطانية.

ويهدف ذلك لتطوير قدرات الطلاب في هذه المجالات التقنية المتقدمة على مدى 8 أسابيع كما يتكامل برنامج جامعة أكسفورد مع البرنامج القائم في جامعة كاوست في ثول الذي يواصل فيه الطلبة الجامعيون تدريبهم بعد انتهاء فترة تدريب طلاب وطالبات الثانوية العامة.