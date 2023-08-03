أوضح نادي القادسية تعرض المهاجم السنغالي مباي دياني لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصص التدريبية.

وأضاف النادي خلال بيان صادر اليوم الخميس، أن اللاعب يحتاج لفترة تتراوح مابين 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للتدريبات

وكانت إدارة نادي القادسية تعاقدت مع المهاجم السنغالي مباي دياني، في صفقة انتقال حر، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وشارك دياني 31 عاما، في 11 مباراة دولية مع منتخب السنغال، فيما شارك خلال مسيرته الكروية مع الأندية في 245 مباراة، سجل خلالها 126 هدفاً وصنع 26 هدفاً، ونال 39 بطاقة صفراء، ولم يحصل على أي بطاقات حمراء.