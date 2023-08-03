رفضت اللجنة المنظمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الاحتجاج الذي تقدم به نادي الوداد المغربي مُدعيًا حصول «علي البليهي» لاعب فريق الهلال على بطاقتين صفراوين أثناء اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واعتمدت اللجنة المنظمة في قرارها برفض الاحتجاج بناءً على تقارير حكام المباراة والمقيم والمراقب .

وقدم الوداد أدلته ،والتي تضمنت صورًا ومقاطع فيديو من النقل التلفزيوني للمباراة، حيث أظهرت اللقطات أن الحكم منح البليهي بطاقتين صفراوين في أوقات متفاوتة من شوط المباراة الثاني، وهو الأمر الذي كان غير صحيحًا .

ويُذكر أن الهلال فاز أمام الوداد المغربي بهدفين لهدف، وتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة .

وفي سياق متصل، إن مباريات دور ربع النهائي ومباريات دور نصف النهائي في البطولة لن يكون فيها أشواط إضافية؛ ففي حال التعادل في الأوقات الأصلية سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، بينما ستكون الأشواط الإضافية حاضرة في نهائي البطولة فقط ، وفقًا لـ”الشرق الأوسط” .