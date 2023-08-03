في واقعة غريبة من نوعها نشب جدال حاد بين امرأة ومضيف طيران بسبب النبيذ وانتهى بها الأمر بإرغام الطائرة على تحويل مسارها حتى يمكن القبض عليها ودخولها السجن.

ويُشار إلى أن المرأة كانت راكبة الخطوط الجوية المتحدة على متن رحلة داخلية من هيوستن، تكساس إلى لوس أنجلوس في 25 يوليو.

ويُذكر أنها طلبت النبيذ على متن الطائرة ولكن تم رفض طلبها بسبب القواعد، ولكن هذا لم يعجب الراكبة فتشاجرت مع أحد ركاب الطائرة، واشتد العراك بينهم، حتى جاء مضيف طيران وحثتها على تهدئة الأمور بينما حيث كانت الطائرة على وشك الهبوط.

ولكن على الفور قامت الراكبة المثيرة للشغب ووقفت في الممر تكمل صراخها، بينما قال لها المضيف:” إذا لم تجلس ، فسنضطر إلى الهبوط في مكان ما وتقييد يديك.”

وعندما رفضت الراكبة العودة إلى مقعدها أكد الطاقم قائلاً : “سنقوم بتحويل المسار ، ستذهبين إلى السجن”، وبالفعل هبطت الطائرة في “فينكس” لكي تقوم سلطات إنفاذ القانون باعتقالها.

والجدير بالذكر أن مسؤولو إنفاذ القانون بالطائرة التقوا عند الوصول وأزالوا الراكب ، وغادرت الرحلة لاحقًا إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من ذلك المساء، تم منع العميلة من الرحلات الجوية المستقبلية لشركة يونايتد.